كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوى الأمن الداخلي في لبنان: حرية التعبير مصونة بالدستور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت قوى الأمن الداخلي في لبنان، أن حرية التعبير مصونة بالدستور، فهي مدرجة في بند الحريات العامة ضمن إطار القانون

وأشارت قوى الأمن الداخلي في لبنان، إلى أن قطع الطرقات يعتبر مخالفا للقانون، بحيث تنتهي حرية المواطن عند التعدي على حرية الآخرين.