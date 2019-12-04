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قوى الأمن الداخلي في لبنان: حرية التعبير مصونة بالدستور

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أكدت قوى الأمن الداخلي في لبنان، أن حرية التعبير مصونة بالدستور، فهي مدرجة في بند الحريات العامة ضمن إطار القانون

وأشارت قوى الأمن الداخلي في لبنان، إلى أن قطع الطرقات يعتبر مخالفا للقانون، بحيث تنتهي حرية المواطن عند التعدي على حرية الآخرين.

هذا وعززت القوى الأمنية اللبنانية من انتشارها في محاولة لمنع المحتجين من قطع جسر الرينغ وسط بيروت.

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واندلعت مناوشات بين متظاهرين وقوات الأمن عند جسر الرينغ وسط بيروت.

وتواصلت الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية لليوم الـ49 على التوالي للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية.

وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي؛ تجاوباً مع إرادة كثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، أي بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.

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