في نفس يوم زيارته للمغرب .. بومبيو يلتقي نتانياهو في البرتغال

قبيل حلوله بالمغرب للقاء مسؤولين حكوميين، اجتمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وصرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم لوكالات الأنباء، قبيل توجهه إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، أنه سيلتقي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للدعوة إلى زيادة الضغط على الحكومة الإيرانية التي واجهت احتجاجات.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الرجلين سيلتقيان مساء اليوم الأربعاء في لشبونة، كما سيلتقي نتنياهو نظيره البرتغالي أنطونيو كوستا، ولكن “الغرض الرئيسي” من زيارته للبرتغال هو لقائه مع بومبيو، كما كشف عندما غادر إلى لشبونة.

وتزامنا مع الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي إلى المغرب، اليوم الأربعاء بالرباط، كشفت وسائل إعلام عبرية عن ضغوط تمارسها الولايات المتحدة على عدد من الدول العربية، بهدف دفعها إلى التوقيع على اتفاقية عدم اعتداء مع إسرائيل.

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مصادر أمريكية وإسرائيلية وأخرى عربية، ذكرت للقناة الثالثة عشرة العبرية، أن أمريكا تهدف إلى جعل هذه الخطوة مقدمة لتطبيع شامل بين الدول العربية وإسرائيل.

الصحفي الصهيوني باراك ديفد، أكد للقناة العبرية أن البيت الأبيض يغضط على 4 دول عربية لا تقيم علاقات ديبلوماسية مع تل أبيب، من أجل توقيع الإتفاقية المذكورة، موضحا أن الأمر يتعلق بالمغرب والبحرين والإمارات وسلطنة عمان.

وأوضح المتحدث أن مستشارة الأمن القومي الأمريكية، فيكتوريا كوتس، قد قدمت ورقة بهذا الشأن الأسبوع الماضي إلى سفراء الدول الأربعة في واشنطن، مشيرا إلى أن الديبلوماسيين العرب قبلوا بحمل هذه المقترحات ومناقشتها مع بلدانهم قبل الرد على واشنطن.