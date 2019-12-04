أفضل لاعب صاعد إفريقي.. حكيمي ينافس 4 لاعبين على الجائزة

بات الدولي المغربي، أشرف حكيمي، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، أبرز المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي صاعد، وذلك بعد أن حصرت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، اليوم الأربعاء، لائحة المرشحين في خمسة أسماء، بدل 16 اسما.

ويتنافس حكيمي على الجائزة، مع النيجيري “صامويل شيكويزي”، لاعب فياريال الإسباني، ومواطنه “أوسيمين”، المحترف في صفوف ليل الفرنسي، بالإضافة إلى السنغالي “كريبان دياتا”، لاعب كلوب بروج البلجيكي، والمالي موسى دجينيبو، لاعب ساوثهامتون الإنجليزي.

وقدم اللاعب، البالغ من العمر 21 سنة، مستويات كبيرة، الموسم الماضي، وبداية الحالي، مع دورتموند، علما أنه يلعب بنظام الإعارة من ريال مدريد الإسباني.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية، قد أعلنت، أمس الثلاثاء، رغبة الفريق الملكي في استعادة حكيمي، فور نهاية فترة إعارته بفريقه الحالي، التي ستنتهي متم الموسم الكروي الجاري.

يذكر أن إعلان الفائز بجائزة أفضل لاعب صاعد إفريقي، سيتم يوم 7 يناير المقبل، في حفل ينظمه “كاف” بالغردقة في مصر.