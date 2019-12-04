تحضيرا لبطولة شمال إفريقيا بالجزائر.. المنتخب النسوي يخوض تجمعا إعداديا بالرباط

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 17 سنة، تجمعا إعداديا خلال الفترة ما بين 10 و15 دجنبر الجاري بالرباط، وذلك استعدادا لبطولة شمال إفريقيا التي ستحتضنها الجزائر ما بين 20 و27 من الشهر الحالي.

ووجهت لمياء بومهدي مدربة العناصر الوطنية الدعوة لـ24 لاعبة، للدخول في هذا التجمع الإعدادي الذي ستكون نهايته قبل 5 أيام من انطلاق البطولة الإفريقية.

وضمت لائحة بومهدي، إيمان فكري، وهبة الحمداوي، وزينب الروداني، ثم سلمى ستيتن، وسلمى تمار، وهاجر جبيلو، بالإضافة لوصال الناصيري، وهاجر بلقاسمي، وجميلة الرحموني، ثم رجاء لزعر، وليلى دحروش، ونادية زاعور، وهدى بن الشيخ، وزينب العراري، ثم هاجر الرقاص، وأميمة حدية، وخديجة إملوان، وخولة كنية، والحسنية بورشوق، وإكرام بنجدية، وفطومة أوجردة، ثم إيناس بوشنتية، وشيماء ميا فهيمة.