شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. شاب حضرمي يبدع في تجسيم كاس الخليج العربي والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 ديسمبر 2019 ابدع ‏الفنان التشكيلي الحضرمي ‎يعقوب هبشان بنحت كأس الخليج بيديه من جذع الخشب.

وعمل الفنان هبشان على تصميم مذهل و تجسيد حقيقي.. لكأس خليجي 24 المقام حاليا في دولة قطر. ويأمل الفنان التشكيلي هبشان أن يقدم ماقام بنحته كهدية للأشقاء الخليجيين في دورة كأس الخليج في ‎قطر. Advertisements ويعد الفنان التشكيلي الحضرمي يعقوب هبشان احد ابرز المبدعين الشباب من ابناء حضرموت وعرف عنه ابداعه بالرسم على الرمل وقد شارك في معارض محلية ودولية.

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