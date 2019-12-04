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بالصور.. شاب حضرمي يبدع في تجسيم كاس الخليج العربي

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 4 ديسمبر 2019

ابدع ‏الفنان التشكيلي الحضرمي يعقوب هبشان بنحت كأس الخليج بيديه من جذع الخشب.

 

وعمل الفنان هبشان على تصميم مذهل و تجسيد حقيقي.. لكأس خليجي 24 المقام حاليا في دولة قطر.

 

ويأمل الفنان التشكيلي هبشان  أن يقدم ماقام بنحته كهدية للأشقاء الخليجيين في دورة كأس الخليج في قطر.

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ويعد الفنان التشكيلي الحضرمي يعقوب هبشان احد ابرز المبدعين الشباب من ابناء حضرموت وعرف عنه ابداعه بالرسم على الرمل وقد شارك في معارض محلية ودولية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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