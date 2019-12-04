لجنة التفتيش و المراقبة تدشن حملتها بالنزول للمحلات التجارية بالمهرة

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

دشنت لجنة الرقابة و التفتيش صباح اليوم حملتها بالنزول للمحلات التجارية بمركز المديرية حصوين لمراقبة صلاحية المواد الغذائية حرصاً على صحة و سلامة المواطنين .



هذا و قد تم ضبط اصنافا مختلفة من المواد التي انتهت صلاحيتها و تم تحرير محاضر ضبط بها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه المحلات .

من ناحيته أكد محمد حمود سعدوت مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية رئيس اللجنة أن الحملة مستمرة و ستواصل اللجنة نزولها لجميع مناطق المديرية بعد ان تكمل مهمتها في مركز المديرية .

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كما أفاد مدير مكتب الاشغال العامة و الطرق أحد أعضاء اللجنة رفعي الاسد أن هذه الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات الشيخ ياسر عبدالله الأسد مدير عام مديرية حصوين رئيس المجلس بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق و المحلات حفاظاً على صحة المواطن و حمايته من المخاطر التي قد يسببها تناول المواد الغذائية التي انتهت فترة صلاحيتها و خصوصا على الأطفال .

هذا و قد نفذت في مديرية حصوين عددا من هناك حملات التفتيش في السابق على المطاعم و المحلات للاطلاع على مدى سلامة المواد التي يستهلكها المواطن و ضمان التزام المطاعم بمعايير النظافة و الصحة اللازمة .

و تضم لجنة الرقابة و التفتيش بالإضافة لمدراء كل من مكتب الصناعة والتجارة و الأشغال العامة و الطرق في عضويتها

الاخ مشعجل العمودي مندوبا لمكتب الصحة العامة و السكان و كذلك أفراد من ادارة الأمن في المديرية .