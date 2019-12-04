حضرموت.. منظمة التعاون الإسلامي تكرم الطلاب الخريجين من مؤسسة الصندوق الخيري باليمن

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

كرمت منظمة التعاون الإسلامي مساء أمس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الطلاب الخريجين من مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين من مختلف الجامعات في الأردن وماليزيا وتونس والسعودية واليمن وذلك ضمن فعاليات احتفالات المنظمة بمرور خمسين عام لتأسيسها (اليوبيل الذهبي) التي دشنت الاثنين الماضي بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة صاحب السمو الملكي خالد الفيصل .



حيث قام الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي السفير طارق بخيت ومعه المؤسس ورئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين الدكتور عمر عبدالله بامحسون بتسليم الدروع للمكرمين وسط فرحة وتصفيق حار من قبل أولياء امورهم والحاضرين .

وقال الدكتور بامحسون انه من دواعي سروري ان احضر في هذه الليلة المباركة يوم تكريم خريجي طلاب الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين من منظمة التعاون الإسلامي الذين حصلوا على مراكز ودرجات متقدمة وهنا لا يسعنا الا ان نشكر منظمة التعاون الإسلامي اذ كرمتهم في هذه الاحتفالية بمناسبة مرور خمسين عام لتأسيس المنظمة ونتقدم بالشكر للدكتور يوسف العثيمين بالشكر والتقدير ونكن كل المحبة له ولإخوانه في منظمة التعاون الإسلامي.

ورفع بامحسون اسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان على دعمهم المتواصل لليمن عامة وحضرموت خاصة في كل المجالات الطبية والصحية وغيرها من المجالات وان يديم على المملكة الامن والسلام ولمنظمة التعاون التقدم والرخاء في خدمة الإسلام والمسلمين.

حضر الفعالية الشيخين مبارك سالم باعبود وسعيد محسن المشجري والشاعر عبدالله الجعيدي ورؤساء واعضاء الوفود المشاركة بالاحتفال.

الطلاب المكرمين

1. احمد محمد عبدالحمن الحبشي

2. محمد عيظة مبارك باحميد

3. علي عبدالله احمد البريكي

4. محمد عبدالله سعيد العمودي

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5. احمد محسن صالح اليافعي

6. حسين علوي علوي باروم

7. أنور ربيع صالح بن ناصر

8. بندر يسلم احمد العربي

9. سمر سعيد عبدالكريم بانافع

10. امجاد مبارك سالم باعبود

11. نجلاء حسين علي باصليب

12. مروة إسماعيل محمد حسان

13. سالي احمد عبدالله العاقل

14. مروى عبدالكريم سالم باحلون