شكرا لقرائتكم خبر عن «ميقاتي»: «الحريري» الشخص المناسب لتولي الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، أن سعد الحريري، الشخص المناسب لتولي رئاسة الحكومة في الوقت الراهن، بغض النظر عن رأيه.

وأضاف "ميقاتي" في حديث إلى "تلفزيون الجديد"، ردا على سؤال عن أسباب عدم ذكر الرئيس الحريري في البيان الصادر اليوم، عن رؤساء الحكومة السابقين، على عكس البيان الأول: "البيان السابق أتى في ضوء الكلام المنسوب الى الخليلين بأننا نؤيد الوزير السابق محمد الصفدي.. لم نرغب في الدخول بأي سجال بل أردنا أن نؤكد أن الأساس هو دعم ترشيح الرئيس الحريري".

وتابع: "من خلال قراءتي للمعطيات والاوضاع الراهنة وللمرحلة الماضية، أعتقد أن الرئيس الحريري قادر على القيام بالمهمة، بغض النظر عن رأيه ومن سيسمي هو".