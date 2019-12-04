شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: ملتزمون تجاه حلف «الناتو» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح جونسون في كلمته اليوم، خلال اجتماع قادة دول الحلف العسكري أن الحلف شكل درعا ضخما من التضامن يحمي الآن 29 دولة، ونحو مليار شخص منذ إنشائه قبل سبعين عاماً، مضيفاً أن حالة السلام التي تعيشها الدول الأعضاء تؤكد أن استمرار الوحدة والعمل المشترك تشكلان أهم عوامل نجاح الحلف.
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني عقد محادثات ثنائية حول ليبيا وسوريا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووصفها بالناجحة.
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