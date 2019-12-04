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الجبوري يناقش مع وزير الصحة مخصصات الخطورة للإدارين في الوزارة

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استضافت لجنة الصحة والبيئة برئاسة النائب قتيبة الجبوري وزير الصحة جعفر صادق علاوي ووكلاء الوزارة وعددا من المدراء العامين، بحضور رئيس لجنة النزاهة وعدد من اعضائها، لمناقشة خطط الوزارة وسبل تقديم الخدمات الصحية.

وجرى خلال اللقاء استعراض برامج الوزارة فيما يخص اللقاحات وآليات توزيعها وحملات اللقاح الاضافية، اذ استمعت اللجنة الى شرح مفصل حول دارسة الجودة والمنشأ والعقود المبرمة ومخزون الوزارة من هذه اللقاحات، كما تم مناقشة اكمال التصويت على فقرات قانون الضمان الصحي في الجلسة القادمة وكذلك مناقشة موضوع مخصصات الخطورة للإدارين في وزارة الصحة ورفع الحيف عنهم.

 

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وطلب الجبوري من الوزير والوكلاء الإسراع باكمال الاجراءات الخاصة بتعيين خريجي قسم هندسة تقنيات الأجهزة الطبية والاختصاصات الاخرى بعد ان تمت اجراءات تعيينهم مع وزارة المالية.

 

كما تمت مناقشة سبل توفير الادوية والمستلزمات الطبية ومبالغها المخصصة والمصروفة، فضلا عن تطوير الخدمات الصحية في بعض المحافظات، والاسراع باستكمال المشاريع الصحية وفي مقدمتها المستشفيات في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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