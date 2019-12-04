الجبوري يناقش مع وزير الصحة مخصصات الخطورة للإدارين في الوزارة

استضافت لجنة الصحة والبيئة برئاسة النائب قتيبة الجبوري وزير الصحة جعفر صادق علاوي ووكلاء الوزارة وعددا من المدراء العامين، بحضور رئيس لجنة النزاهة وعدد من اعضائها، لمناقشة خطط الوزارة وسبل تقديم الخدمات الصحية.

وجرى خلال اللقاء استعراض برامج الوزارة فيما يخص اللقاحات وآليات توزيعها وحملات اللقاح الاضافية، اذ استمعت اللجنة الى شرح مفصل حول دارسة الجودة والمنشأ والعقود المبرمة ومخزون الوزارة من هذه اللقاحات، كما تم مناقشة اكمال التصويت على فقرات قانون الضمان الصحي في الجلسة القادمة وكذلك مناقشة موضوع مخصصات الخطورة للإدارين في وزارة الصحة ورفع الحيف عنهم.

Advertisements

وطلب الجبوري من الوزير والوكلاء الإسراع باكمال الاجراءات الخاصة بتعيين خريجي قسم هندسة تقنيات الأجهزة الطبية والاختصاصات الاخرى بعد ان تمت اجراءات تعيينهم مع وزارة المالية.

كما تمت مناقشة سبل توفير الادوية والمستلزمات الطبية ومبالغها المخصصة والمصروفة، فضلا عن تطوير الخدمات الصحية في بعض المحافظات، والاسراع باستكمال المشاريع الصحية وفي مقدمتها المستشفيات في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.