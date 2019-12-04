البرلمان يقرر عقد جلسته يوم غد الخميس

اعلنت الدائرة البرلمانية، الاربعاء، انه تقرر عقد جلسة للبرلمان يوم غد الخميس. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئاسة البرلمان قررت عقد جلسة يوم غد الخميس الموافق الخامس من كانون الاول الحالي". Advertisements واضافت ان "الجلسة ستعقد عند الساعة الرابعة عصرا". واعلنت الدائرة البرلمانية، اول امس الثلاثاء، عن تاجيل جلسة البرلمان الى اشعار اخر، لاستمرار اللجنة القانونية مناقشة قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية المستقلة للانتخابات.

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