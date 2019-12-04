شرطة النجف تعلن اصابة ١١٤ ضابطا ومنتسبا منذ انطلاق الاعتصامات

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، الاربعاء، إحصائية جرحى الأجهزة الأمنية والإضرار التي لحقت بها خلال الاحداث التي شهدتها المحافظة منذ ٢٥ تشرين الثاني ولغاية ٤ كانون الأول ٢٠١٩، مشيرة الى اصابة ١١٤ ضابط ومنمتسب منذ انطلاق الاعتصامات. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "التضحيات التي قدمتها الأجهزة الأمنية وصلت إلى ١١٤ جريح بين ضابط ومنتسب خلال الاحداث التي شهدتها المحافظة منذ ٢٥ تشرين الثاني ولغاية ٤ كانون الأول ٢٠١٩"، مشيرة الى أن "بعضهم يرقدون في المستشفيات وبعضهم حالاتهم خطرة وآخرين مستقرة".



واكدت أن "الأضرار المادية التي لحقت بالأجهزة الأمنية وتضمنت الأضرار في ٣٦ عجلة من مختلف الأنواع والموديلات لتشكيلات أمنية عديدة"، موضحة أن "كل هذه الاضرار والتضحيات قليلة من أجل العراق والنجف فارواح الأجهزة الأمنية فداء للشعب العراقي والنجف".

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