بالصور.. الدفاع المدني يعلن اخماد حرائق شارع ابو نؤاس في بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاربعاء، عن اخماد الحرائق التي اندلعت في قاعتين في شارع ابو نؤاس في بغداد

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم اخماد حرائق شارع ابو نؤاس بمشاركة ٦ فرق اطفاء وتمكنت من ابعاد خطر النيران عن المحلات المجاورة".

وكان مصدر امني قد افاد في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، باحراق قاعتين للنوادي الليلية في منطقة ابي نؤاس وسط بغداد.