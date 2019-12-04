الأمم المتحدة تبحث تعزيز دور شرطة إثيوبيا في حفظ السلام

ناقش وفد من اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، مع المفوض العام للشرطة الإثيوبية، سبل تعزيز دورها في عمليات حفظ السلام.

جاء ذلك خلال لقاء من وفد اللجنة الذي يضم 24 عضواً، مع الجانب الإثيوبي؛ حيث أطلع المفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، إندشاو تاسيو، الوفد على التحديات التي تواجه الشرطة خلال عملها.

وقال مساعد مفوض الشرطة الإثيوبية ونائب رئيس كلية الشرطة، غاشو أليمايهو، إن أديس أبابا بدأت نشر الشرطة في عملية الأمم المتحدة، لحفظ السلام عام 2008.

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وأوضح أن حوالى 300 ضباط إثيوبي خدموا حتى الآن مع الخوذات الزرقاء، بينهم 15 سيدة، مشيراً إلى أن المستشارين الإثيوبيين جاهزون للمشاركة في بعثات حفظ السلام الأممية.

ولفت المسؤول إلى أن المباحثات التي دارت، الأربعاء، مع الوفد الأممي، تمهد لنشر وحدات الشرطة في عمليات حفظ السلام، وإقامة تدريب وندوات ومعارض لأفراد الجهاز.





وناقش الوفد الأممي مع السفير ماركوس تيكلي، وزير الدولة بالخارجية الإثيوبية، مساهمة أديس أبابا في النشر العسكري لحفظ السلام.

وقال ماركوس إن إثيوبيا مساهم رئيسي في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، مؤكدا التزام بلاده بمواصلة قيامها بالدور الرائد في مهام حفظ السلام، التي تتعهد بها الأمم المتحدة، من أجل السلام في أفريقيا.