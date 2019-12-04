- 1/2
- 2/2
إبراهيم طالب إبراهيم - نواكشوطالأربعاء 2019/12/4 10:47 م بتوقيت أبوظبي
اللجنة تحت إشراف رئيس الوزراء الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ سيديا
أعلنت موريتانيا، الأربعاء، تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب، برئاسة اللواء الذهبي ولد جعفر، وبعضوية ممثلين لعدة قطاعات حكومية لمكافحة الظاهرة، ومحاربة غسل الأموال.
وقالت وكالة موريتانيا للأنباء، الأربعاء، إن اللجنة بدأت أعمالها بتأدية اليمين القانونية أمام رئيس محكمة ولاية نواكشوط الغربية، قبل عقد أول اجتماع بمباني رئاسة الوزراء بنواكشوط.
وتعمل اللجنة تحت إشراف رئيس الوزراء الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ سيديا، ومن ممثلين للقطاعات المعنية في الدولة بمكافحة الإرهاب، وغسل الأموال.
وكان مجلس الوزراء الموريتاني صادق في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مشروع مرسوم يتعلق بتشكيل واختصاصات وتنظيم وسير عمل لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب.
واستعرض وزير العدل الموريتاني حيموده رمظان في مؤتمر صحفي حول إنشاء اللجنة وطبيعة عملها، قائلا إنه "لتكميل المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله".
وأوضح أن لهذه اللجنة مجموعة من الاختصاصات بينها، عمل قوائم بأسماء الأشخاص الذين توجد ضدهم أدلة على مساهمتهم في تمويل الإرهاب أو أسلحة الدمار الشامل.
وأشار حيموده إلى أن اللجنة مكلفة أيضا بإعداد "اللوائح ومعالجة المشاكل المتعلقة بلوائح الأمم المتحدة للمطلوبين في ملفات الإرهاب، وحصر أموال وممتلكات الأشخاص المتهمين.
وقبل أسابيع، أعلنت الحكومة الموريتانية عن تشكيل اللجنة، بموجب مرسوم صادر على هامش الاجتماع الأسبوعي المنعقد في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وينص المرسوم على إنشاء اللجنة ويحدد سير عملها "من خلال بيان سلطاتها وصلاحياتها من جهة، وعلاقاتها مع السلطات المختصة والأشخاص المخاطبين بهذا القانون من ناحية أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا تشكل لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.