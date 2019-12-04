موريتانيا تشكل لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب

أعلنت موريتانيا، الأربعاء، تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب، برئاسة اللواء الذهبي ولد جعفر، وبعضوية ممثلين لعدة قطاعات حكومية لمكافحة الظاهرة، ومحاربة غسل الأموال.



وقالت وكالة موريتانيا للأنباء، الأربعاء، إن اللجنة بدأت أعمالها بتأدية اليمين القانونية أمام رئيس محكمة ولاية نواكشوط الغربية، قبل عقد أول اجتماع بمباني رئاسة الوزراء بنواكشوط.

وتعمل اللجنة تحت إشراف رئيس الوزراء الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ سيديا، ومن ممثلين للقطاعات المعنية في الدولة بمكافحة الإرهاب، وغسل الأموال.

وكان مجلس الوزراء الموريتاني صادق في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مشروع مرسوم يتعلق بتشكيل واختصاصات وتنظيم وسير عمل لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب.

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واستعرض وزير العدل الموريتاني حيموده رمظان في مؤتمر صحفي حول إنشاء اللجنة وطبيعة عملها، قائلا إنه "لتكميل المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله".

وأوضح أن لهذه اللجنة مجموعة من الاختصاصات بينها، عمل قوائم بأسماء الأشخاص الذين توجد ضدهم أدلة على مساهمتهم في تمويل الإرهاب أو أسلحة الدمار الشامل.

وأشار حيموده إلى أن اللجنة مكلفة أيضا بإعداد "اللوائح ومعالجة المشاكل المتعلقة بلوائح الأمم المتحدة للمطلوبين في ملفات الإرهاب، وحصر أموال وممتلكات الأشخاص المتهمين.

وقبل أسابيع، أعلنت الحكومة الموريتانية عن تشكيل اللجنة، بموجب مرسوم صادر على هامش الاجتماع الأسبوعي المنعقد في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وينص المرسوم على إنشاء اللجنة ويحدد سير عملها "من خلال بيان سلطاتها وصلاحياتها من جهة، وعلاقاتها مع السلطات المختصة والأشخاص المخاطبين بهذا القانون من ناحية أخرى".