مقتل 6 بينهم طبيب ياباني في هجوم بأفغانستان

السيارة التي كان يستقلها الطبيب الياباني أثناء الهجوم - أ.ف.ب

قتل طبيب ياباني يعمل في أفغانستان منذ عقود لمساعدة السكان من خلال منظمة غير حكومية يرأسها، في هجوم مسلح، الأربعاء، أودى كذلك بحياة 5 أفغان كانوا برفقته في جلال آباد ( شرق).



وجريمة قتل الطبيب تيتسو ناكامورا في ولاية نانجرهار (شرق)، هي ثاني حادث يستهدف عاملا إنسانيا في أقل من شهر، وكان موضع إدانات من الجميع في أفغانستان والخارج.

والطبيب القتيل (73 عاما) أسس وأدار "منظمة الخدمات الطبية للسلام" التي تخصصت في قطاع الري، وبدأ العمل في المنطقة في 1984 بعلاج اللاجئين الأفغان والباكستانيين من الجذام.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية نانجرهار عطا الله خوجاني، إن الهجوم بالأسلحة الآلية الذي وقع في جلال آباد، استهدف سيارة (بيك أب) تقل الطبيب تيتسو ناكامورا، وقتل فيه على الفور 3 من الحراس والسائق ومساعد للطبيب.

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وأكد لاحقاً أنه "بعد علاج أولي تلقاه (الطبيب) في مستشفى جلال آباد، تقرر نقله إلى باجرام (قاعدة جوية شمال كابول) لكنه للأسف توفي في مطار جلال آباد".

ووصل جثمانه إلى قاعدة باجرام التابعة للجيش الأمريكي؛ كما نفت حركة طالبان أي علاقة لها بالهجوم.

وينتشر في ولاية نانجرهار المحاذية لباكستان عدد كبير من مقاتلي طالبان وأيضا من مسلحي داعش.

وأشاد الرئيس الافغاني أشرف غني الذي منح الطبيب الياباني شخصيا لقب مواطن فخري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ"أحد أقرب أصدقاء أفغانستان".

ويأتي هذا الاعتداء بعد هجوم استهدف سيارة للأمم المتحدة في كابول في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، قتل فيه أمريكي يعمل لحساب برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

وعبرت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان عن "اشمئزازها" من جريمة اغتيال الطبيب، ونددت "بعنف مجنون استهدف رجلا كرس قسما كبيرا من حياته لمساعدة المحتاجين".