زار عضو حزب "​التقدمي الاشتراكي​" النائب ​تيمور جنبلاط​ يرافقه وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال وائل ابو فاعور "منزل عائلة الضحية ​علاء ابو فخر​ الذي سقط عند مثلث شويفات". واشار ابو فاعور الى ان هذه "الزيارة هي تفقدية للعائلة، وفي اطار المتابعة القضائية التي يقوم بها النائب جنبلاط لقضية قتل ابو فخر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تيمور جنبلاط يقوم بزيارة تفقدية لعائلة الضحية علاء ابو فخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.