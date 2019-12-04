جمعية المصارف:ملتزمون بتطبيق التعميم المتعلّق بوضع سقوف للفوائد الدائنة

أكدت ​جمعية مصارف لبنان​ في بيان " الإلتزام بتطبيق التعميم الوسيط رقم 536 الصادر بتاريخ اليوم عن ​مصرف لبنان​ والمتعلّق بوضع سقوف للفوائد الدائنة، مع استحقاق آجال الودائع"، معتبراً أن من شأن هذا التعميم أن ينعكس حكماً على معدلات الفوائد المدينة، كما على احتساب معدل الفوائد المرجعية لسوق بيروتBRR الذي تنشره الجمعية بصورة دورية".

وجدّدت الجمعية يقينها بأن بداية الخروج من ​الأزمة​ الراهنة تكمن في عودة الإنتظام الكامل الى عمل المؤسّسات الدستورية.