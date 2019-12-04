النشرة: مواطن حاول الانتحار ورمي نفسه من سطح احدى المباني في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا ان المواطن (محمد م.) حاول ​الانتحار​ ورمي نفسه من سطح احدى المباني في "ساحة النداف" في منطقة الفيلات في صيدا بسبب الضغوط المعيشية، الا ان بعض شباب الحي منعوه، علما انه يعاني من تراكم الديون وتردي وضعه المالي، اذ يعمل سائق تاكسي.



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