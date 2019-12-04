إطلاق نار في صيدا القديمة على خلفية اشكالات عائلية سابقة

تطور ​اشكال فردي​ في ​مدينة صيدا​ القديمة بين شخص من آل سلامة وآخر من آل القاضي، على خلفية اشكالات سابقة بين عائلتي سلامة وحنقير، الى ​اطلاق نار​ دون ان يسفر عن وقوع ​اصابات​.

وعلى الأثر توجهت الى المكان قوة من ​مخابرات الجيش​ وعملت على ملاحقة مطلقي النار الذين تواروا عن الأنظار.