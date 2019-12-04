إطلاق نار في صيدا القديمة على خلفية اشكالات عائلية سابقة

تطور اشكال فردي في مدينة صيدا القديمة بين شخص من آل سلامة وآخر من آل القاضي، على خلفية اشكالات سابقة بين عائلتي سلامة وحنقير، الى اطلاق نار دون ان يسفر عن وقوع اصابات.
وعلى الأثر توجهت الى المكان قوة من مخابرات الجيش وعملت على ملاحقة مطلقي النار الذين تواروا عن الأنظار.
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