الدفاع المدني: جريحة جراء حادث صدم في بشارة الخوري

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ بأنه تم نقل جريحة الى ​مستشفى المقاصد​ أثر تعرضها ل​حادث صدم​ وقع في ​بشارة الخوري​ - ​بيروت​.

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