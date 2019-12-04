قطع أوتوستراد خلدة امام أفران شمسين واوتستراد عكار طرابلس بيروت

أفادت معلومات صحفية عن "قطع اوتوستراد خلدة مقابل افران شمسين بالاطارات المشتعلة والجيش يعمل على فتح الطريق"، مشيرةً إلى أن "المحتجين قطعوا مسلكي اوتستراد طرابلس - بيروت عند مستديرة السلام بالعوائق كما قطعوا اوتستراد طرابلس - عكار عند جسر المشاة في منطقة التبانة".

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