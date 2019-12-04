انطلاق مسيرة في انطلياس تحت عنوان "كم انتحار بدكن بعد؟"

انطلقت في هذه الاثناء مسيرة من ساحة انطلياس باتجاه الزلقا تحت عنوان "كم ​انتحار​ بدكن بعد"؟، استنكارا لحالات الانتحار التي حصلت مؤخرا ورفضا للأوضاع المعيشية المتردية.

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