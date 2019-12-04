وقفة احتجاجية في خيمة الاعتصام في كفررمان رفضا لتسمية الخطيبنفذ المحتج

نفذ المحتجون في خيمة الاعتصام في كفررمان وقفة احتجاجية رفضا لتسمية سمير الخطيب لرئاسة الحكومة، انضمت اليهم مسيرة قادمة من ​النبطية​ وهي ترفع الاعلام اللبنانية وتردد هتافات ضد الخطيب والطبقة السياسية وحكم المصرف، وتطالب باستعادة الأموال المنهوبة.

واعن المشاركون ان "الفساد هو وليد السلطة وحيتان المال" ورددوا الاناشيد الوطنية والحماسية وسط تدابير امنية للجيش.



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