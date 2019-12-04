إيلي الفرزلي: دور الحريري مركزي وكنت ولا زلت مع تكليفه

أكد نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​ أن "همنا هو كيفية ترجمة الورقة الاصلاحية إلى قوانين يجب أن تكون جاهزة بأقرب وقت ممكن لدرجة أن قانون ​السلطة​ القضائية المستقلة تم بدء المناقشة فيها امس وسيستلك الطريق الذي يجب ان يسلكه وقضايا الاخرى المتعلقة ب​السرية المصرفية​ و"استعادة الاموال المنهوبة" ومسألة الاثراء غير المشروع وما يترتب من ​عقوبات​ عليه".

وفي حديث تلفزيوني، اعتبر الفرزلي أن "حركة من هذا النوع في الشارع يشارك فيها كمية كبيرة ووازنة من اللبنانيين من الطبيعي أن يحاول البعض دخولها"، مشيراً إلى أن "دور رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ مركزي في إنجاح المسيرة وكنت ولا زلت مع تكليفه ومسألة نجاح المرشح ل​رئاسة الحكومة​ ​سمير الخطيب​ عبر دعم الحريري له".

وشدد على ان "الحريري​ هو المعني مباشرة بتسمية رئيس ​مجلس الوزراء​ الجديد ونحن نتمنى أن يكون هو في هذا الموقع أو أن يتبنى بنفسه اسماً آخر ويدعمه"، مشيرا الى ان "هناك مؤشرات متقدّمة جداً، لكن لا يمكن التحدث عن حسم للأمور بخصوص تسمية رئيس حكومة جديد والنقطة المركزية تبقى في يد الحريري".