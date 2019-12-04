مستشار الأمن القومي الإماراتي يجري محادثات مع السفير التركي

أجرى مستشار ​الأمن​ الوطني ​الإمارات​ي طحنون بن زايد، محادثات مع ​السفير التركي​ لدى الإمارات ​جان ديزدار​، حيث نقل الاخير تهنئة ​الحكومة التركية​ بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للإمارات. وتطرق الفرقان إلى "مجمل القضايا الإقليمية، وعدد من المسائل والملفات التي تهم البلدين، فضلا عن العلاقات الثنائية"، وعلى "أهمية العمل لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين والتعاون في مجالي ​السياحة​ والثقافة".

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