لفتت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أن "قمة زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي جرت الأربعاء، كانت بنّاءة للغاية"، موضحةً أنه "تم تكليف الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، بتشكيل مجموعة متخصصة بدراسة التحديات التي قد تواجه الحلف مستقبلا".
وأشارت إلى أن "المجموعة ستدرس خارطة طريق الناتو في مكافحة الإرهاب، وأن الزعماء اتفقوا خلال القمة على أن الإرهاب هو أكبر عدو للحلف"، لافتةً إلى أن "تركيا وافقت على خطط دفاعية جديدة لدول البلطيق، وأن هذه الموافقة مهمة للغاية"، مؤكدةً أنه "لا يمكننا القبول بعودة اللاجئين إلى مكان لا تتوفر فيه شروط المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، وتركيا تواصل مشاوراتها مع المفوضية حيال عودة اللاجئين إلى الشمال السوري".
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل: قمة الناتو كانت بناءة للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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