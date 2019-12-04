ميركل: قمة الناتو كانت بناءة للغاية

لفتت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ إلى أن "قمة زعماء ​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" التي جرت الأربعاء، كانت بنّاءة للغاية"، موضحةً أنه "تم تكليف الأمين العام للناتو ​ينس ستولتنبرغ​، بتشكيل مجموعة متخصصة بدراسة التحديات التي قد تواجه الحلف مستقبلا".

وأشارت إلى أن "المجموعة ستدرس خارطة طريق الناتو في ​مكافحة الإرهاب​، وأن الزعماء اتفقوا خلال القمة على أن الإرهاب هو أكبر عدو للحلف"، لافتةً إلى أن "​تركيا​ وافقت على خطط دفاعية جديدة لدول البلطيق، وأن هذه الموافقة مهمة للغاية"، مؤكدةً أنه "لا يمكننا القبول بعودة ​اللاجئين​ إلى مكان لا تتوفر فيه شروط المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، وتركيا تواصل مشاوراتها مع المفوضية حيال عودة اللاجئين إلى ​الشمال​ السوري".