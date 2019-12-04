وزير الطاقة الايراني: الشركات الايرانية تشارك بمشاريع مائية بسوريا

أعلن وزير ​الطاقة​ ال​ايران​ي رضا اردكانيان انه "من المقرر ان يتم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن مشاركة الشركات الايرانية في لبناء ​السدود​ والمحطات الكهرومائية ومصافي ​مياه الصرف الصحي​ في ​سوريا​"، مشيراً إلى أنه "تم الترحيب بمشاركة الشركات الايرانية في تنفيذ مشاريع إعمار سوريا".

ولفت إلى أنه "من المقرر ان يتم يوم غد التوقيع على مذكرة تفاهم بين ايران وسوريا، وبناء عليها ستتمكن الشركات الايرانية من المشاركة في مشاريع بناء السدود وإنشاء المحطات الكهرومائية ومصافي ​المياه​ ومياه الصرف الصحي وشبكات المياه في سوريا".