الشرطة الإيطالية: اعتقال 32 شخصا في حملة ضد المافيا النيجيرية

أعلنت ​الشرطة الإيطالية​ عن "اعتقال 32 شخصا في أكبر ​مداهمة​ على الإطلاق في البلاد ضد عناصر ​المافيا​ النيجيرية"، موضحةً أن "العملية ضد المافيا النيجيرية أدت إلى أكبر عدد من الاعتقالات شهدته البلاد".

وأشارت إلى أن "المشتبه بهم اعتقلوا في جميع أنحاء ​إيطاليا​، فيما تم القبض على عدد قليل منهم بعد فرارهم إلى ​ألمانيا​ و​فرنسا​ و​هولندا​ و​مالطا​".