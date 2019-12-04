الشرطة الإيطالية: اعتقال 32 شخصا في حملة ضد المافيا النيجيرية

أعلنت الشرطة الإيطالية عن "اعتقال 32 شخصا في أكبر مداهمة على الإطلاق في البلاد ضد عناصر المافيا النيجيرية"، موضحةً أن "العملية ضد المافيا النيجيرية أدت إلى أكبر عدد من الاعتقالات شهدته البلاد".
وأشارت إلى أن "المشتبه بهم اعتقلوا في جميع أنحاء إيطاليا، فيما تم القبض على عدد قليل منهم بعد فرارهم إلى ألمانيا وفرنسا وهولندا ومالطا".
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