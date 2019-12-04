دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترودو: "الأفواه كانت فاغرة" من الدهشة أثناء تصريحات لترامب

لندن (رويترز) - ظهر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مقطع مصور خلال حفل استقبال في قصر باكنجهام ببريطانيا مساء يوم الثلاثاء يصف فيه مدى الدهشة التي علت وجوه فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب أدائه في مؤتمر صحفي.

وتحدث ترامب في وقت سابق يوم الثلاثاء عن قضايا منها حلف شمال الأطلسي وكوريا الشمالية والتجارة وإجراءات مساءلته خلال جلستين للرد على أسئلة الصحفيين مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج ثم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي إحدى الجلستين وصف ترامب تصريحات سابقة لماكرون بأنها "مزرية للغاية".

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وكان الحوار خلال حفل الاستقبال يجمع بين ترودو ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس وزراء هولندا مارك روته وجرى تسجيله بالفيديو وكانت الأصوات مسموعة. كما كانت الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا موجودة أيضا.

وخلال هذا الحوار قال ترودو "رأيت أفواه أفراد فريق (ترامب) مفتوحة على آخرها" من الدهشة.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)