4 من “لوصيكا” وآسفي.. لجنة التأديب تُوقف 5 لاعبين

أصدرت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عقوبة الإيقاف في حق 5 لاعبين من القسمين الأول والثاني للبطولة الاحترافية، 4 منهم ينتمون لفريقي أولمبيك آسفي، وأولمبيك خريبگة.

وأوقفت اللجنة وليد الصبار لاعب القرش المسفيوي، وزميله بالفريق المهدي خالص مباراة واحدة لكل منهما، وذلك على خلفية طردهما في المواجهة التي جمعت فريقهما بمضيفه يوسفية برشيد.

وقررت لجنة التأديب أيضا إيقاف ثنائي أولمبيك خريبگة، نجيب المعتني، ومتياس إكسي، مباراة واحدة لكل لاعب، بعد تعرضهما للطرد في المباراة التي استقبل فيها “لوصيكا” ضيفه مولودية وجدة.

أما عن القسم الوطني الثاني، فتم توقيف خالد عبودو لاعب فريق أولمبيك الدشيرة، لمباراة واحدة، عقب طرده في مباراة فريقه أمام ضيفه المغرب الرياضي الفاسي.