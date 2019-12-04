تصدره الأمم المتحدة.. المغرب يحصل على مراتب متأخرة في مؤشر التجارة الإلكترونية

حصل المغرب على مراكز متأخرة في مؤشر التجارة الإلكترونية، من الشركات إلى المستهلك لعام 2019، والصادر، أمس الثلاثاء، عن مؤتمر الأمم المتحدة، للتجارة والتنمية “الأونكتاد”.

وصنف المغرب في المركز العاشر عربيا، وفي الرتبة 95 عالميا، ضمن المؤشر نفسه، بعدما حصلت هولندا على الرتبة الأولى عالميا.

ويرصد المؤشر بصفة سنوية حركة التجارة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك ومستويات انتشارها في مختلف دول العالم استناداً إلى مجموعة من العوامل والمعايير؛ إذ يقيس مدى جاهزية اقتصاد 152 دولة عبر العالم للتجارة الإلكترونية، والاستفادة من مزاياها.

وكانت المراكز العشرة الأولى على مؤشر هذا العام من نصيب هولندا، وسويسرا، وسنغافورة، وفنلندا، والمملكة المتحدة، والدنمارك، والنرويج، وإيرلندا، وألمانيا، وأستراليا.

أما المراكز العشرة الأولى عربيا، فجاءت في المرتبة الأولى كل من الإمارات، وقطر، والسعودية، إضافة إلى الكويت، وعمان، فضلا عن البحرين، ولبنان، وتونس، والأردن، والمغرب.