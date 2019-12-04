أنباء عن قصف موقع إيراني على الحدود العراقية السورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت قناة "العربية" السعودية، مساء اليوم، الأربعاء، أن غارة جوية، استهدفت مخزن أسلحة ادعت أنه للحرس الثوري الإيراني، يقع في مطار بالقرب معبر البوكمال السوري ـ معبر القائم العراقي، على الحدود الفاصلة بين البلدين.
جاء ذلك بعد ورود أنباء عن سماع دوي انفجارات في المنطقة، وحتى هذه اللحظة لم تورد أي وسيلة إعلام رسمية أو المنظمات الميدانية الفاعلة على الأراضي السورية والعراقية، أية تفاصيل بهذا الخصوص.
تفاصيل أوفى فور ورودها...
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