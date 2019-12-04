بايرن ميونخ يرغب في التعاقد مع توخيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن بايرن ميونخ الألماني يواصل مساعيه من أجل التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق مع بداية الموسم الكروي المقبل.

ويتولى الألماني هانز فليك، تدريب بايرن بصفة مؤقتة منذ بداية تشرين الأول/نوفمبر الماضي، خلفًا للكرواتي نيكو كوفاتش، الذي أقيل من منصبه، بسبب سوء النتائج.

وكشفت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية عن عزم إدارة النادي البافاري، التعاقد مع توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، عقب نهاية الموسم الحالي.

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وأفادت الصحيفة بأن المدرب الألماني بات الخيار المفضل للإدارة البافارية، ما يعني عدم رغبتها في استمرار فليك في منصبه لفترة أطول.

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى رغبة مسؤولي بايرن في إقناع فليك بالبقاء، للعمل في الجهاز المعاون لتوخيل، ليبقى مساعدًا له كما كان حاله مع كوفاتش.

يأتي ذلك بعدما رأت الإدارة أن التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو سيتسبب في رحيل فليك، حيث يرغب مدرب توتنهام السابق في العمل مع طاقم فني على وفاق معه، ما يرفع من أسهم توخيل داخل ملعب أليانز أرينا.