اليمن... الوكيل الكثيري يطلع على انشطة ملتقى الفرق التطوعيه بتريم

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

اطلع وكيل محافطة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبيرش الكثيري، اليوم، من رئيس ملتقى الفرق التطوعية بتريم صالح بن منصور على أنشطة وفعاليات ملتقى الفرق التطوعية بمدينة تريم.



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واستعرض بن منصور ابرز الفعاليات والبرامج التي يعتزم الملتقى اقامتها خلال اليوم العالمي للتطوع في الخامس من ديسمبر القادم، على مستوى مديريات وادي حضرموت .

وأشاد الوكيل الكثيري بالدور الذي يقوم به ملتقى الفرق التطوعية بمديرية تريم، في كافة الفعاليات الرسمية والمجتمعية.