الرئيس هادي يشيد بجهود السلطة المحلية بمحافظة المهرة

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بجهود السلطة المحلية بمحافظة المهرة واهتمامها بالخدمات وتعزيز البنى التحتية وتجاوز تحديات وأثار إعصاري "لبان" و "موكانو" وما خلفاه من تدمير في الممتلكات العامة والخاصة.



واكد رئيس الجمهورية خلال استقباله، اليوم، محافظ المهرة راجح باكريت، على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز التحول التنموي والاستثماري والاستقرار الأمني الذي تمثل المهرة نموذجه في هذا الإطار من خلال الصلاحيات الممنوحة لتعزيز مفهوم الأقاليم وترسيخ بنا اليمن الاتحادي الجديد.

واطلع فخامة الرئيس من محافظ المهرة إلى جملة المشاريع التي تم تنفيذها وكذا المشاريع التي لا تزال طور التنفيذ والملامسة لاحتياجات المواطن الاساسية في مختلف القطاعات.

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واشاد رئيس الجمهورية بجهود قيادة المحافظة وتعاون وتكاتف أبناءها لتجسيد صورة الأصالة التي تمتاز بها المحافظة وأبناءها على الدوام..موجهاً في هذا الصدد الجهات الحكومية المختصة باستيعاب وتذليل الاحتياجات الملحة للمحافظة وفقاً للتصورات المقدمة والأولويات الموضوعة.

من جانبه عبر محافظ المهرة، عن امتنانه وتقديره لفخامة الرئيس لاهتمامه الدائم بمحافظة المهرة ارضاً وانساناً وايلاءها اهتمامه الخاص لتعويضها عقوداً من المعاناة.

وقال المحافظ باكريت" لقد مثلت زيارة فخامة الرئيس لمحافظة المهرة فاتحة خير وخطوة هامة تعززت معها مشاريع البنى والتنمية من قبل الدولة ودعم من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية".. متطلعاً إلى تحقيق جملة من المشاريع والاحتياجات المتضمنة رؤية قيادة المحافظة خلال الفترة المقبلة.