الكونجرس يبدأ نقاشاً قضائياً حول احتمال اتهام ترامب

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

الكونجرس

يطلق الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، وبعد نحو شهرين من التحقيق، النقاش القضائي الرامي إلى تحديد إذا كانت الأفعال المنسوبة للرئيس دونالد ترامب خطيرة بما يكفي لتبرير عزله، مستنداً إلى "أدلة هائلة" يقول الديمقراطيون، إنهم تمكنوا من جمعها.



ويؤكد الملياردير الجمهوري، الذي يُندد بمناورة سياسية، أنه لم يرتكب ما يستحق الاستهجان بطلبه من أوكرانيا التحقيق حول جو بايدن، المرشح للدفاع عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية 2020.

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لكن المعارضة الديمقراطية تؤكد أن ترامب استغل نفوذه لزيادة حظوظ إعادة انتخابه، خاصةً بتجميد مساعدة عسكرية بنحو 400 مليون دولار لأوكرانيا، التي تخوض نزاعاً مع روسيا، للضغط عليها.

وأطلقت المعارضة الديموقراطية التي تملك غالبية في مجلس النواب، في أواخر سبتمبر(أيلول) الماضي، آلية لعزل ترامب، وعهدت بمهمة التحقيق إلى لجنة الاستخبارات في المجلس.

وبعد الاستماع لنحو 15 شاهداً، توصلت اللجنة في تقرير نشر الثلاثاء، إلى أن "الرئيس وضع مصلحته الشخصية فوق المصالح القومية للولايات المتحدة، وسعى إلى تقويض مصداقية الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر".