بلحاف يعلن اعتماد الهيئة العمانية 145 أسرة يتيمة ضمن حالات الضمان الاجتماعي

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

أعلن مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية بمحافظة المهرة، محمد علي بلحاف، اليوم الثلاثاء، اعتماد الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، 145 أسرة يتيمة جديدة ضمن حالات الضمان الاجتماعي.



ورحب بلحاف بوصول وفد من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، إلى مدينة الغيضة لاستكمال إجراءات الاعتماد قبيل بدء عملية الصرف.

ولفت إلى أن وفد الهيئة العمانية سيقوم بالنزول الميداني إلى كافة المديريات للتأكد من الحالات التي تم اعتمادها، مؤكدا أن الأسرة الواحدة ستحصل شهريا إلى مبلغ قدره 25 ريال عماني.

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وذكر أن الدفعة الجديدة 145 حالة المعتمدة لدى الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، تضاف إلى الدفع السابقة التي تبلغ 500 حالة ليصبح الإجمالي 645 أسرة.

وبين أنه سيتم اعتماد حالات جديدة خلال العام القادم 2020م.

وشكر بلحاف سلطنة عمان والهيئة العمانية للأعمال الخيرية على دعمها المستمر لمحافظة المهرة، مطالبا باستمرار تلك الجهود الطبية.

حضر الاجتماع نائب مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية بالمهرة، أحمد محمد هول، مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية بالغيضة، محمد عويض سالمين، ومندوب الهيئة العمانية للأعمال الخيرية بالمهرة، عبدالله سالم نيمر.