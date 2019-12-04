مدير عام المسيلة يُدشن توزيع مادة الدقيق في مخيم النازحين

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

دشن فضل صلاح الدحيمي مدير عام مديرية المسيلة ، عملية توزيع مادة الدقيق على مخيم النازحين بالمديرية والمقدمه من مؤسسة صله للتنمية وتنفيذ مؤسسة السبيل .



حيث حضر التدشين الأستاذ نعيم بامؤمن مسؤول مؤسسة السبيل ، والأستاذ عبدالله مبارك شملان رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي مديرية المسيلة .

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من جانبه شكر الأستاذ فضل الدحيمي مؤسستي صله والسبيل لما تقدمن من مساعدات سخيه للمواطنين بالمسيلة ولا سيما النازحين جراء إعصار لبان الذي ضرب المحافظة في أكتوبر من العام 2018 المنصرم ، مثمناً تلك الجهود الجبّارة ، والدور الإنساني الذي تلعبه المؤسستين في حياة المواطنين بالمحافظة بشكلاً عام ، وبالمديرية خصوصاً .

كما أكد الأستاذ فضل الدحيمي ، أن السلطة المحلية بالمديرية لن تذخر جهداً لتسهيل عملية التوزيع للمساعدات المقدمه من المنظمات الإنسانية في سبيل إصالها لجميع المواطنين لأشد حاجه لها بالمديرية .

الجدير بالذكر أن هذه المساعادات ليست الأولى التي تقدمها مؤسسة صله وكذلك مؤسسة السبيل ، حيث تم تقديم الكثير من المساعدات في وقتاً سابق للمديرية التي تعتبر من أشد مديريات المحافظة إحتياجاً لهذه المساعدات والمعونات الإنسانية لكثرة مناطقها النائيه التي يصعب الوصول إليها لوعورة الطرق المؤدية إليها ، ولا سيما المناطق الواقعة بوادي المسيلة .