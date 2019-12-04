شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. طحنون بن زايد يستقبل السفير التركي لدى الإمارات والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 ديسمبر 2019 استقبل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني اليوم في أبوظبي سعادة جان ديزدار سفير الجمهورية التركية لدى الدولة.

ونقل السفير التركي لدى الدولة تهنئة الحكومة التركية بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة. Advertisements و ركز الجانبان على أهمية العمل معا لزيادة التبادل التجاري و الاستثماري بين البلدين والتعاون في مجالي السياحة والثقافة. حضر اللقاء علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك و السيد طوفان هوبيك نائب رئيس البعثة الدبلوماسية التركية لدى الدولة.

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