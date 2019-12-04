شاهد.. عتاب من ملكة بريطانيا لابنتها بحضور آل ترامب

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

ملكة بريطانيا

تداول مغردون مقطع فيديو يظهر ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وهي توجه "عتابا خفيفا" لابنتها، الأميرة آن، التي لم تبادر لتحية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته أثناء استقبالهما.



ويظهر المقطع المتداول ما يبدو أنه "جدال صامت" بين الأم وابنتها الوحيدة أثناء حفل الاستقبال في قصر باكنغهام بلندن، أمس الثلاثاء، حيث رمقت الملكة الأميرة آن بنظرة أرفقتها بإيماءة حثتها عبرها على التوجه نحو ترامب وزوجته وإلقاء التحية عليهما، بدل الوقوف جانبا.

من جهتها، اكتفت الأميرة آن (69 سنة) بهز كتفيها، ما أثار الكثير من التساؤلات وسط المتفاعلين مع المقطع.

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واستقبلت ملكة بريطانيا الثانية وبعض أفراد الأسرة الملكية، مساء الثلاثاء 3 ديسمبر، زعماء دول حلف الناتو في قصر باكنغهام بلندن.

ومن بين الحاضرين كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مع قرينته ميلانيا، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مع زوجته أمينة. وجاء اللقاء على هامش قمة حلف الناتو في لندن.