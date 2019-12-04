شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انقطاع 23 عاما .. واشنطن تعتزم تبادل السفراء مع السودان والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تعتزم تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع السودان من خلال تبادل السفراء.
وذكر بومبيو في البيان إن البلدين "ستشرعان في عملية تبادل السفراء بعد انقطاع 23 عاما".
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