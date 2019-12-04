شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون يتوقع «عدوان إيراني» قريب والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الأربعاء ، إن ثمة مؤشرات على احتمال قيام إيران بأعمال عدائية في المستقبل وسط تصاعد للتوتر بين طهران والولايات المتحدة.

وقال جون رود، ثالث أكبر مسؤول في البنتاجون، للصحفيين "وما زلنا أيضا نرى مؤشرات، ولأسباب واضحة لن أخوض في تفاصيلها، على إمكانية شن عدوان إيراني". ولم يوفر رود تفاصيل عن المعلومات التي استندت إليها تلك المخاوف أو عن أي مدى جدول زمني.

وأضاف "أرسلنا إشارات واضحة وصريحة للغاية إلى الحكومة الإيرانية عن تداعيات العدوان المحتملة".