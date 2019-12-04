شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تُطيح بعصابتين دوليتين لتهريب المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

-12 متهما من دولة أسيوية سقطوا بحوزتهم 194 كيلو مخدرات

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، عن تفاصيل الإطاحة بعصابتين دوليتين كبيرتين لتهريب المخدرات في عملية نوعية أطلقت عليها اسم" لسطاح"، العصابتين كانتا تخفيان سمومهما بين ألواح خشبية تحت سطح مركبين خشبيين، وضبط 12متهماً من دولة آسيوية مجاورة، وبحوزتهم 194 كيلوجرام من مختلف أنواع المواد المخدرة.

العملية النوعية نفذها فريق الضبط والتحري في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي في منطقة الراس بخور دبي، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وجمارك دبي، وأطلق عليها اسم "لسطاح" وهي تسمية محلية معروفة لدى أبناء الإمارات تطلق على سطح المركب، وذلك بسبب اختيار أفراد العصابتين هذه الطريقة الخبيثة لتهريب سمومهم.