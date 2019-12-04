مواعيد مباراتي القوة الجوية والرجاء ببطولة الأندية العربية

اكد نائب رئيس نادي القوة الجوية الرياضي العميد وليد الزيدي إنه تم الإتفاق مع نادي الرجاء المغربي على تحديد مواعيد وتوقيت مباراتي الذهاب والاياب في دور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس للاندية العربية الابطال في حال تواجد الصقور في هذا الدور.

وقال الزيدي في بيان للنادي أنه في حال تأهل الصقور لدور الـ8، سيواجه القوة الجوية فريق الرجاء المغربي على ملعب الشرايع بمكة المكرمة عند الساعة السادسة وثلاثين دقيقة في جولة الذهاب يوم السادس من شهر كانون الثاني المقبل،فيما ستقام مباراة الاياب على ملعب محمد الخامس في التاسع من شهر شباط القادم".



وأكد أن "القرعة ستضع الصقور في حال التأهل ايضا ضمن دور نصف النهائي بمواجهة الفائز من الاتحاد السكندري والاسماعيلي المصري"، لافتا الى أن "مباراة الذهاب ستقام في مصر يوم السادس عشر من شهر شباط القادم بينما ستكون مباراة الإياب يوم السابع والعشرين من الشهر نفسه على ملعب الشرايع بمكة المكرمة الارض المفترضة لفريق القوة الجوية".