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الاتحاد العراقي يستأنف قرار لجنة الانضباط بايقاف اللاعب مصطفى محمد لمباراتين

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2019-12-04 | 19:27

الاتحاد العراقي يستأنف قرار لجنة الانضباط بايقاف اللاعب مصطفى محمد لمباراتين

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قدّم الاتحاد العراقي لكرة القدم استئنافاً لدى لجنة الانضباط في الاتحاد الخليجي للعبة على خلفية معاقبة اللاعب مصطفى محمد لمباراتين بعد طرده في لقاء اليمن.
وقال رئيس البعثة العراقية علي الاسدي في بيان لاتحاد الكرة تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الوفد العراقي تقدم قبل قليل بأستناف رسمي لدى لجنة الانضباط بعد قرارها بايقاف اللاعب لمباراتين بعد طرده في مباراة اليمن".

وأضاف الاسدي ان "لوائح البطولة تنص على تقديم الاستئناف بعد 6 ساعات من صدور قرار اللجنة وهو ما عمل عليه الوفد".

واشار الى ان "القرار بايقاف اللاعب يعد ظالماً الى حد كبير خصوصاً بعد تلقيه العقوبة الاشد من قبل الحكم وابعاده عن المباراة وغيابه عن لقاء نصف النهائي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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