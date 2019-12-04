الاتحاد العراقي يستأنف قرار لجنة الانضباط بايقاف اللاعب مصطفى محمد لمباراتين

وقال رئيس البعثة العراقية علي الاسدي في بيان لاتحاد الكرة تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الوفد العراقي تقدم قبل قليل بأستناف رسمي لدى لجنة الانضباط بعد قرارها بايقاف اللاعب لمباراتين بعد طرده في مباراة اليمن".وأضاف الاسدي ان "لوائح البطولة تنص على تقديم الاستئناف بعد 6 ساعات من صدور قرار اللجنة وهو ما عمل عليه الوفد".

واشار الى ان "القرار بايقاف اللاعب يعد ظالماً الى حد كبير خصوصاً بعد تلقيه العقوبة الاشد من قبل الحكم وابعاده عن المباراة وغيابه عن لقاء نصف النهائي".

