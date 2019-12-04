الاتحاد العراقي يستأنف قرار لجنة الانضباط بايقاف اللاعب مصطفى محمد لمباراتين

2019-12-04 | 19:27
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قدّم الاتحاد العراقي لكرة القدم استئنافاً لدى لجنة الانضباط في الاتحاد الخليجي للعبة على خلفية معاقبة اللاعب مصطفى محمد لمباراتين بعد طرده في لقاء اليمن.
وأضاف الاسدي ان "لوائح البطولة تنص على تقديم الاستئناف بعد 6 ساعات من صدور قرار اللجنة وهو ما عمل عليه الوفد".
واشار الى ان "القرار بايقاف اللاعب يعد ظالماً الى حد كبير خصوصاً بعد تلقيه العقوبة الاشد من قبل الحكم وابعاده عن المباراة وغيابه عن لقاء نصف النهائي".
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