مقتل شخص بنزاع عشائري في البصرة

افاد مصدر امني، الاربعاء، بمقتل شخص بنزاع عشائري في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نزاعا عشائريا تطور الى استخدام الاسلحة المتوسطة ضمن ناحية النشوة في محافظة البصرة ما اسفر عن مقتل شخص".

يذكر أن بغداد والمحافظات تشهد بين فترة وأخرى نزاعات عشائرية ومشاجرات، تتطور في بعض الحالات الى المواجهات المسلحة، تسفر عن قتلى وجرحى.



