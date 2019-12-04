أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، عن إعادة تبادل السفراء مع السودان بعد انقطاع دام 23 عاماً. ونقلت "سكاي نيوز" عن بومبيو قوله، إن "الولايات المتحدة والسودان قررتا بدء إجراءات تبادل السفراء". وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن "إعادة تبادل السفراء جاء بعد انقطاع دام 23 عاماً".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد انقطاع لـ 23 عاماً.. أميركا تعلن إعادة تبادل السفراء مع السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.