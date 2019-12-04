صدام وشيك بين زيدان وإدارة ريال مدريد

2019-12-04 | 19:00
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن تألق الأوروجواياني فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، لم يغير من خطط المدرب زين الدين زيدان في سوق الانتقالات.
وحاول ريال مدريد ضم بوجبا، في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكن مغالاة مانشستر يونايتد في مطالبه، أدت لفشل الصفقة.
وأشار التقرير إلى أن بوجبا اعترف لزيدان خلال مقابلتهما بدبي في تشرين الأول الماضي، برغبته في الانضمام لريال مدريد، وهذا هو سبب ضغطه على إدارة مانشستر يونايتد طوال الصيف من أجل الرحيل، وسيظل يضغط حتى تتحقق رغبته.
وكشف التقرير عن وجود شكوك داخل مانشستر يونايتد من حقيقة إصابة بوجبا، بعد أن أمضى ما يقرب من نصف الموسم في التعافي بين دبي وميامي، حيث يعلم مسؤولوه جيدًا أنه يريد الانتقال إلى ريال مدريد.
ومن المقرر أن ينتهي عقد بوجبا في صيف 2021، ويصر على عدم التجديد، لكن رغم كل ذلك، فإن هناك مشكلة، تتلخص في عدم اقتناع إدارة ريال مدريد بالتوقيع مع بوجبا.
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