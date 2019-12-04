الرئيس الإسرائيلي يوبّخ نتنياهو وغانتس

وذكرت القناة العبرية الـ"12"، أن "ريفلين وجه انتقادات حادة إلى نتنياهو، باعتباره رئيس حزب (الليكود) الحاكم، والجنرال غانتس، كونه رئيساً لحزب (أزرق أبيض)، لعدم تمكنهما من تشكيل حكومة وحدة، بعد جولتي انتخابات للكنيست، في ظل ارتفاع مؤشرات التوجه إلى انتخابات ثالثة."وأشارت القناة العبرية، إلى أن ريفلين قال لكل من غانتس ونتنياهو: "لا تجران الدولة وراء جنونكما".

ووجه ريفلين اللوم لغانتس ونتنياهو، مضيفا أنه "أمامهما متسع من الوقت لتصحيح الأوضاع، والتوصل إلى تفاهمات تسمح للدولة الإسرائيلية بالعودة إلى مجراها الطبيعي".

يشار إلى أن نتنياهو فشل في تشكيل حكومة إسرائيلية، ليعيد الرئيس رؤوبين ريفلين التكليف إلى الجنرال غانتس، الذي فشل بدوره في تشكيل هذه الحكومة.