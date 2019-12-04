الرئيس الإسرائيلي يوبّخ نتنياهو وغانتس

وبخ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الأربعاء، رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "أزرق أبيض"، الجنرال بيني غانتس، على خلفية عدم تشكيل حكومة وحدة بينهما.
وأشارت القناة العبرية، إلى أن ريفلين قال لكل من غانتس ونتنياهو: "لا تجران الدولة وراء جنونكما".
ووجه ريفلين اللوم لغانتس ونتنياهو، مضيفا أنه "أمامهما متسع من الوقت لتصحيح الأوضاع، والتوصل إلى تفاهمات تسمح للدولة الإسرائيلية بالعودة إلى مجراها الطبيعي".
يشار إلى أن نتنياهو فشل في تشكيل حكومة إسرائيلية، ليعيد الرئيس رؤوبين ريفلين التكليف إلى الجنرال غانتس، الذي فشل بدوره في تشكيل هذه الحكومة.
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